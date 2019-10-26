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'de elektrik kesintisi 26 Ekim Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 26 Ekim Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

26.10.2019, 09:44

'de bugün çoğu ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. 26 Ekim Cumartesi tarihli duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesik? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi duyurusu...

ALİAĞA

09:00 17:00 - MEHTAP SİTESİ TR-1,HOROZ GEDİĞİ TR-1,ÇAKMAKLI İÇMESUYU,TURKCELL, SEBAHAT BELTEN,FİLİZ ÇİFTÇİ ,MEHMET AKİF BİLİR,ESER GEMİ MAKİNA ÖZEL, ÇAKMAKLI TR-2,UZMAR DENİZCİLİK,EMRE ERİM,ALİAĞA M-564,NESLİHAN ÇAKIR,TCDD 3. BÖLGE MÜD. NEMRUT LİMANI

BERGAMA

09:30 - 13:30 APANÇEŞME-ARAPLIOVASI VE YUKARI KIRIKLAR YOL ÜZERİ ÖZEL TRAFOLAR

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