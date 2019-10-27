Çandarlı otoyolu 30 Ekim’de hazır

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 30 Ekim’de hizmete açılıyor. İzmir Çandarlı arasını 40 dakikaya düşürecek yeni otoyol, bölge halkına da önemli katkılar sağlayacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlamaya sayılı gün kala Ulaştırma ve Altyapılar Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden İzmir'e müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Isparta - İzmir arasında seferlere yeniden başlayan Göller Ekspresinin ardından Bakanlık 2017'de ihalesi yapılan Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolunun 30 Ekim'de hizmete açılacağını duyurdu. Ege Üniversitesi Kavşağı ile Çandarlı arasındaki mesafeyi 40 dakikaya düşürecek projenin 30 Ekim'de hizmete açılacak olması İzmir merkezde ve Kuzey Ege'de büyük sevinç yaşattı. Konu ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, projenin başta İzmirliler olmak üzere bölgeye ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diledi. Çandarlı yolunun ufak bir bölümü dışında 30 Ekim günü hizmete gireceğini belirten Sürekli, "İzmir'in özellikle kuzey aksı bu günlerde çok hareketli. Kuzey Ege'de büyük bir gelişme yaşanıyor. İzmir-İstanbul Otoyolu'nun kuzey egeye önemli bir katkısı var. Ardından bu otoyolun da açılacak olması kente ve bölgeye büyük katkı koyacak. İZBAN ve Çandarlı liman projelerimizin ilerlediğini göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten Kuzey Ege İzmir'in şu anda en çok gelişen bölgelerinden birisi haline geldi" dedi.



İZMİR GELİŞECEK

Hükümet olarak aynı hareketliliği kendilerine düşen projeleri hayata geçirerek kentin güneyinde, yarımadada dolayısı ile İzmir'in her yerinde sağlayacaklarını, İzmir'i bütünü ile geliştireceklerini belirten Sürekli; "Bu proje İzmirlilere çok büyük bir kazanç oldu. Bu projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının hemen ertesi günü açılacak olması da ayrı bir önem taşıyor. Bu otoyol İzmirli hemşehrilerimize Cumhuriyet Bayramı hediyesi olmuş olacak" diye konuştu.



PROJELER HIZLANACAK

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da otoyolun açılıyor olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çandarlı yolunun hizmete girmesi ile birlikte Bergama'da kurulması planlanan ve 2.5 - 3 yıldır fizibilite çalışmaları süren Serbest Bölge ile Çandırlı Liman Projesinin daha da hız kazanacağını belirten Koştu, "İzmir-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, bölgemizin özlemle beklediği bir yoldu. İzmir'den Bakırçay Havzası'na ulaşmada çok büyük zorluklar yaşıyorduk. Bazen trafikten dolayı 2 - 2.5 saati bulan yolculuklar yapıyorduk. Artık bu çilenin sonuna geldik. Bu yol sadece mesafeyi kısaltan bir yol değil. Aynı zamanda İzmir'in kuzey aksındaki gelişmeleri de hızlandıracak bazı özelliklere sahip bir yol. Bunlardan bir tanesi de Bergama'da kurulması planlanan serbest bölge. 2.5 - 3 yıldır fizibilitesi yapılan bir konu. Otoyolun açılması bu projenin daha da hızlanmasını sağlayacaktır. İkincisi ise Çandarlı Liman Projesi. Altyapısı yapılmış üst yapısı bekleyen bir Türkiye Projesi. Bu yolun buraya bağlanmış olması Çandarlı Liman Projesine de ivme kazandıracaktır" şeklinde konuştu. Otoyol, İzmir'in kuzey aksında, trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak. 56 kilometresi otoyol, 40'ı bağlantı yolları olmak üzere toplam 96 kilometre ve 6 şeritli olarak yapılan yol üzerinde, 946 metre uzunluğundaki Buruncuk Tüneli inşa edildi. Yol üzerinde 12 köprülü kavşak, 2 hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 6 viyadük, 38 köprü ve 182 menfez bulunuyor.