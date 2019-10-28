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geçit töreni ile başladı

Cumhuriyet Bayramı geçit töreni ile başladı

28.10.2019, 15:38

'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk ’ın 'na çelenk koymasıyla başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk resmi tören İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Alsancak Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Valiliği çelenginin ardından Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de çelenklerini bıraktı.



Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve şanlı bayrağın göndere çekilmesiyle ilk resmi tören sona erdi. Vali Ayyıldız, yarın (salı) makamında tebrikleri kabul edecek, ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama ve geçit törenine katılacak. Saat 19.00'da Balçova Termal Otel'de Vali Ayyıldız'ın ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni yapılacak.

DHA

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