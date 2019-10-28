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'de su kesintisi 28 Ekim Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 28 Ekim Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

28.10.2019, 10:42

'de su kesintileri yaşanıyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçede suların kesik olacağı İzmirliler tarafından merak ediliyor. İZSU su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 28 Ekim Pazartesi İzmir su kesintisi duyurusu...

BORNOVA KAZIMDİRİK
28.10.2019 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

BUCA ŞİRİNKAPI
28.10.2019 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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