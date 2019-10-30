İzmir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 52 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçak geçişleri organize ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Ahmetbeyli Mahallesi'nde devriye görevini yürüten jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette yapılan aramada 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Gümüldür Mahallesi'nde de bir minibüsü durduran ekipler, 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
İki operasyonda da kaçak geçişleri organize ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
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