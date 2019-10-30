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'de su kesintileri 30 Ekim Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri 30 Ekim Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

30.10.2019, 09:35

'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merak ediliyor. İZSU 30 Ekim Çarşamba tarihli duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçeleri su kesintilerinden etkilenecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi detayları...

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30.10.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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