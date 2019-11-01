Bugün, İzmir Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısında PKK'lı teröristlere geçit vermeyen kahraman polis Fethi Sekin'in doğum günü. Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürttü. Terör saldırısında adeta bedenini siper ederek teröristlere geçit vermeyen polis kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin'i unutmayacağız!

Bütün Türkiye'nin kalbinde yaşayan Fethi Sekin, Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık köyünde 1 Kasım 1973 yılında dünyaya geldi. Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra, Polis Meslek Yüksek Okulunu kazandı, 1995 yılında mezun oldu. Kahraman polisin ilk görev yeri Kilis'ti.

1999-2002 yılları arasında Bingöl'de görev yapan Fethi Sekin, tayin olduğu İzmir'de görevine devam etti. Görevinin yaklaşık 9 yılı adliye önünde geçti.



Takvimler 5 Ocak 2017'yi gösterirken, PKK'lı teröristler, İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görev yapan Fethi Sekin ise, adliyeye ve emniyet müdürlüğüne ait araçların hepsini tanıyordu. Tecrübesi ve dikkati sayesinde yaklaşan yabancı araç dikkatini çekti.



Şüphelendiği aracı durdurdu, içindeki silahlı kişileri fark etti. Bir an bile düşünmeden silahını çekti kahraman polis. Araçtan inen teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini etkisiz hale getirdi.

Diğerinin peşine düştü, mermisi bitene kadar çatıştı. Aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu…



ONLARCA HAYATIN KARARMASINA ENGEL OLDU

Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürttü.



Canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtardı 3 çocuk babası Fethi Sekin. Memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırıda Sekin ile adliye personeli Musa Can da hayatını kaybetti, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı.



Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.

Cesareti ve fedakarlığıyla gönüllerde taht kuran şehit polis Fethi Sekin, kahramanlığın sembolü oldu. Saldırıdan sonra birçok İzmirli adliyeye gelerek, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi.







Kahramanın adı, başta İzmir ve memleketi Elazığ olmak üzere birçok şehirde ölümsüzleşti. Şehit polisin kahramanlığının unutulmaması için devlet ve millet el ele verdi. Cadde, sokak, okul, hastane, park, kütüphane gibi farklı yerlere "Fethi Sekin" yazılı tabelalar asıldı.

AA