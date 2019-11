İzmir'de korkunç kaza! Vicdansız sürücü çarptı,arkasına bakmadan kaçtı

İzmir’in Menemen ilçesinde bir sürücü, iddiaya göre aracını seyir halindeki Yusuf Gökkılıç’ın üzerine sürünce korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza güvenlik kameralarınca anbean görüntülenirken Gökkılıç, kazaya sebebiyet veren kişinin bir an önce bulunmasını istedi.

Kaza, İzmir–Çanakkale yolu Menemen ilçesi Asarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için özel aracıyla Aliağa istikametine giden Yusuf Gökkılıç'a seyir halindeki bir başka araç arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki kaldırıma savrulan Gökkılıç idaresindeki otomobil, yine yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazadan şans eseri hafif yaralı olarak kurtulan Yusuf Gökkılıç olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameraları korkunç kaza anını saniye saniye görüntüledi. Polisin Gökkılıç'a ait araca arkadan vurup kaçan araç sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor.



"YOLDA HERHANGİ BİR TARTIŞMA OLMADI, KİMSEYLE DE BİR HUSUMETİM YOK"

Kaza hakkında açıklama yapan Yusuf Gökkılıç, işe gitmek için özel aracıyla seyir halindeyken kazaya maruz kaldığını açıklarken, plakası belirlenemeyen araç sürücüsünün bir an önce bulunmasını istediğini belirtti. Gökkılıç, "Aliağa'daki iş yerime giderken Asarlık mevkisinde oldu kaza. Yolda herhangi bir tartışma olmadı, kimseyle de bir husumetim yok. Bir araç aniden arkama hızlıca yanaştı ve aracıma arkadan vurdu. Ben çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkıp duvara vurarak durdum. Kaza sonrası belimdeki ağrıdan dolayı araçtan güçlükle indim ve bana vuran araç sürücüsü hızla oradan uzaklaştı. Plakasını da alamadım" dedi.



"HALA BASTONLA YÜRÜYORUM"

Kazanın ardından yaralı olarak Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Gökkılıç, "Kazanın vermiş olduğu hasardan dolayı Aliağa Devlet Hastanesinde 5 gündür yatıyorum, hala bastonla yürüyorum" diye konuştu.



Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekiplerine durumu ihbar ederek şikayetçi olduğunu söyleyen Yusuf Gökkılıç, "Kaza ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de mevcut. Bu görüntülerle birlikte bana vurup kaçan araç sürücüsü hakkında şikayetçi oldum. Asarlık Polis Merkezi ekipleri ve trafik polisi durumu inceliyor. Bu kişinin bir an önce bulunmasını istiyorum. Bulunsun ki bu kişiler bir daha böyle bir durumda insanların hayatıyla oynarken iki kere düşünsünler" sözlerine yer verdi.



HASTANEDEKİ YATAĞINDAN SESLENDİ

Hastanedeki yatağından yetkililere seslenen Yusuf Gökkılıç, "Başımdan geçen bir kazayı anlatmak istiyorum insanlarımızın duyarlı olması için. İzmir'den Aliağa'ya giderken Menemen Asarlık mevkiinde saatte 80 kilometre hız ile seyir halindeydim. Dikiz aynasıyla arkaya baktığımda beyaz bir aracın yaklaştığını gördüm. Aracın arkamdan süratli bir şekilde solama yaptığını fark ettim. Sollama esnasında bana vurduğunu hatırlıyorum. Bilincim, şuurum yerindeydi ve araçtan dışarı çıktım. Belimin ağrıdığını fark ettim ve ayakta durmakta oldukça zorlandım. Ambulans ekipleri çağrıldı, polis çağrıldı. Beni acil servise kaldırdılar. Araca vuran vatandaş hızla olay yerinden kaçtı gitti. Aracı takip edip plakasını alabilmek için yoldan geçen diğer araçları durdurmaya çalıştım. İhbarımı emniyete bildirdim. 27 Ekim Pazar günü sabah 08.03'te meydana geldi bu kaza. Mağdur edildim şu an hastanede ağrıdan kıvranıyorum. Çok zor durumdayım. Bu insanın bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Yetkililerimizden de istirham ediyorum" dedi.

