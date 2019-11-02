İzmir'de su kesintisi 2 Kasım Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU 2 Kasım Cumartesi tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki İzmir'de hangi ilçede sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 2 Kasım Cumartesi İzmir su kesintisi duyurusu...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre bugün birçok ilçede su kesintileri olacak. Peki İzmir'in hangi ilçesinde su kesintileri yaşanacak? İzimir'de sular ne zaman gelecek? İşte 2 Kasım Cumartesi İzmir su kesintisi duyurusu... İZMİR SU KESİNTİSİ 2 KASIM CUMARTESİ! BAYRAKLI SOĞUKKUYU, POSTACILAR

02.11.2019 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA GÜRPINAR

02.11.2019 saat 09:45 ile 10:30 arasında yaklaşık 45 dakika su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR VATAN, ESENLİK, REFET BELE, KAZIM KARABEKİR, DOĞANAY, REİS

02.11.2019 saat 09:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. KARABAĞLAR KİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY, SARIYER

02.11.2019 saat 09:05 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. KONAK ÇANKAYA, MİTHATPAŞA, MURAT REİS

02.11.2019 saat 09:40 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. MENEMEN GÖKTEPE, AYVACIK, ÇALTI, BAĞCILAR

02.11.2019 saat 08:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET

02.11.2019 saat 09:15 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ OVAKENT, GERELİ, ORHANGAZİ, KÖFÜNDERE

02.11.2019 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.