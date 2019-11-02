İzmir'deki sanayi atıkları için kritik uyarı

Çevre Mühendisleri Odası, Bornova Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki atıklar için uyardı. Oda Başkanı Helil İnay Kınay, “Risk taşıyan bu atıklar, Bakanlıktan lisans almış firmalarca bertaraf edilmeli” dedi.

Bornova'da ayakkabı imalatçılarının bir arada olduğu Ayakkabıcılar Sitesi'nde sanayi atıklarının sokaklara, otobanın alt kısmında bulunan boş alana atılması, hem site esnafı hem de çevre sakinlerini çileden çıkardı. Mahallede oluşan çöp dağları, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, yıllardır yaşadıkları çöp sorununun içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirtti. Ayakkabıcının çöpünün sanayi atığı olarak geçtiğini, yüzlerce meslek kuruluşu içerisinden çöpü para etmeyen tek sektörün ayakkabı sektörü olduğunu, para etmediği için de kimsenin atıkları almadığını söyleyen Yalçın Ata, şöyle konuştu: "Sitede Oda'ya 16 firma kayıtlı ama burada 400'ün üzerinde çalışan atölye var. Kayıt dışı olanların da bulunduğu atölyelerin çöpü meydanlara saçılıyor. Defalarca imkanlardan faydalanarak çöpleri aldırdık. Burada Suriyeliler de çalışıyor. Bu arkadaşlara gerekli eğitimlerin mutlaka verilmesi gerekiyor. Adam getiriyor çöpünü yolun ortasına saçıp gidiyor. Sorun, özellikle geceleri, mesai saatlerinin dışında çöplerin, kayıt dışı firmalar tarafından boş alanlara atmasından kaynaklanıyor."



LİSANSLI FİRMA ŞARTI

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay ise, atıkların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının, hava, su ve toprağa karışmasıyla birlikte, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi risklere neden olacağı uyarısında bulundu. Kent içerisinde kalan küçük sanayi sitelerinin veya küçük işletmelerin oluşturduğu imalat kaynaklı tehlikeli atıkların, mevzuata göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans alan firmalarca çevre ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini ifade eden Kınay, "Kent içerisinde kalan sanayi bölgelerinde çıkan atıklar, evsel atıklar ile karıştırılıyor. Çöpler, atığı üretenlerin sorumluluğunda olmasına rağmen, çöplerin konteynerlerin içerisine atılarak büyük risk yarattığını görüyoruz. Burada en önemli sorun, sürecin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi" dedi. Kent içerisinde kalan küçük işletmelerde yaşanan bu tür sorunlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili belediyeler ile ortak çalışma yürütmesi gerektiğini ifade eden Kınay, işletme sahiplerinin de bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kınay, ayrıca bu çöplerin imalat kaynaklı atıklar olduğu için içerisinde kimyasal maddeler barındırdığını da vurguladı.



'ÖNLEM ALINMALI'

Site esnafı ve çevrede yaşayan vatandaşlar da, önlem alınmasını istedi. Esnaf Kadir Akın, "Bu kirliliği temizlesinler. Her gün aynı kirliliği soluyoruz. Trafonun yanına çöpler atılıyor. Burada bir yangın çıksa trafo da yanacak. Biz vatandaş olarak bazen temizliyoruz ama böyle olmaz" dedi. Çevre sakinlerinden Mustafa Yaya da atıkların çevreyi kirlettiğini, sağlıklarını tehdit ettiğini belirtti. Yaya, bazı esnafların uyarılara rağmen çöplerini sokaklara attığını söyledi. Esnaf Abdullah Özüdoğru, "Buradaki çöpler çevreye ciddi anlamda zarar veriyor. İzmir'e yakışan bir durum değil" dedi.

EGELİ SABAH