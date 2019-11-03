Kemeraltı’na bahis 60 yıl önce girmiş

Yeni açılan Antikacılar Çarşısı’nı ziyaret ettiniz mi bilmem ama etmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Çarşıdaki dükkan sahiplerinden Erkan Sert’in elinde bulunan bir belge ‘belki de Türkiye’nin ilk futbol bahis kuponu İzmir’den çıktı’ dedirtecek türden...

İzmir'in en eski çarşısı Kemeraltı'nda yıkılan balık halinin yerine Antikacılar Çarşısı'nın kurulduğunu duyunca sevinçten havalara uçtum. Kızlarağası Hanı antika dükkanlarına ev sahipliği yapsa da böyle bir çarşıya da ihtiyaç vardı gerçekten. Çarşının haberini yapmak için yanına gittiğim Başka Mezat'ın sahibi Erkan Sert, 20 yıldır antikacılık yapıyor.