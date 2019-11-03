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’na 60 yıl önce girmiş

Kemeraltı’na bahis 60 yıl önce girmiş
Giriş Tarihi: 3.11.2019

Yeni açılan ’nı ziyaret ettiniz mi bilmem ama etmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Çarşıdaki dükkan sahiplerinden Erkan Sert’in elinde bulunan bir belge ‘belki de Türkiye’nin ilk futbol kuponu ’den çıktı’ dedirtecek türden...

İzmir'in en eski çarşısı 'nda yıkılan balık halinin yerine 'nın kurulduğunu duyunca sevinçten havalara uçtum. Kızlarağası Hanı antika dükkanlarına ev sahipliği yapsa da böyle bir çarşıya da ihtiyaç vardı gerçekten. Çarşının haberini yapmak için yanına gittiğim Başka Mezat'ın sahibi Erkan Sert, 20 yıldır antikacılık yapıyor.

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