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Sağlık için yine ’i seçti

Sağlık için yine İzmir’i seçti
Giriş Tarihi: 3.11.2019

’nin en güçlü seslerinden , yıllardır yaşadığı ’dan ’e mide ameliyatı için geldi. Daha önce de göz ameliyatı için kente gelen Uzel, “Sağlık problemlerimde tercihim vatanım” dedi

Türkiye'de sağlık sisteminin çok ileri düzeyde olduğunu söyleyen ünlü sanatçı Yüksel Uzel, yaklaşık 15 bin kilometre uzak olan Güney Afrika'dan yine İzmir'i tercih etti. İki yıl önce yine göz ameliyatı için İzmir'e gelip Ekol'de tedavisini yaptıran ünlü sanatçı, yine geleneği bozmadı. Ekol Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baz ve eşi Yönetici Figen Baz başta olmak üzere tüm hastane personeli ve Doç. Dr. İsmail Yaman'a teşekkür eden Uzel "Sağlık problemlerim olduğu zaman vatanıma geliyorum. 2 yıl önce göz ameliyatım için de İzmir'e gelmiş ve Ekol Hastanesi'nde göz ameliyatı olmuştum. Burada teknoloji, hijyen, ilgi, güleryüz mükemmel" dedi. Uzun yıllardır Güney Afrika'da yaşayan ses sanatçısı Yüksel Uzel'in mide ameliyatı, Ekol Hastanesi'nde Doç. Dr. İsmail Yaman ve ekibi tarafından yapıldı. Sanatçıya tedavisi boyunca hayranları da büyük ilgi gösterdi. Uzel'in tedavisinin ardından tekrar Güney Afrika'ya döneceği öğrenildi.



SAHNEYİ 89'DA BIRAKTI

Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden Yüksel Uzel, Türkiye'de gazinolarda sahneye çıkmayı 1989 yılında bıraktı. Uzel müzik dünyasını 1993 yılında 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın anısına çıkardığı, "Nasıl Geçer Bu Yaz Sensiz" adlı albümünün ardından tamamen bıraktı . İlk kez 1997 yılında geldiği Güney Afrika'dan oldukça etkilenen Uzel, geçirdiği üç beyin ameliyatının ardından doktorlarının "Sakin bir hayat yaşamalısınız" tavsiyesine en uygun yerin burası olduğunu düşünerk Johannesburg'a yerleşti. Güney Afrika'daki evini "oda-kahvaltı" pansiyona çeviren Uzel, Johannesburg'u temiz havasından ve sakinliğinden dolayı tercih ediyor.

FATİH ŞENDİL

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