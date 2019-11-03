Şelale değil merdiven!

İzmir Halil Rıfat Paşa Caddesi ve çevresinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sürerken, dün adeta bir facia yaşandı. Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki çalışmalar sırasında patlayan su borusu, adeta bir nehir gibi Karataş semtine, oradan da denize aktı.

İzmir Halil Rıfat Paşa Caddesi ve çevresinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sürerken, dün adeta bir facia yaşandı. Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki çalışmalar sırasında patlayan su borusu, adeta bir nehir gibi Karataş semtine, oradan da denize aktı.



KÖRFEZE KADAR ULAŞTI



Yolların kazılı olmasından dolayı her yer çamur deryasına dönüştü. Su patlağı uzun süre onarılamazken, ortaya çıkan tablo vatandaşı isyan ettirdi. Olay dün öğleden sonra meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda başlattığı ve hala devam eden Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki alt ve üst yapı çalışmaları sırasında patlayan su borusu nedeniyle, Tarihi Karataş Hamamı'nın yanındaki merdivenlerden Karataş Semti'ne sular akmaya başladı. Kısa bir süre içerisinde su tüm bölgeye yayıldı. Çamurun da tazyikli akan su nedeniyle aşağıya inmesiyle birlikte bölge adeta bataklığa dönüştü. Çamur, İzmir Körfezi'ne kadar ulaştı.

MERT ALPDÜNDAR