  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Şelale değil merdiven!

Şelale değil merdiven!

Şelale değil merdiven!
Giriş Tarihi: 3.11.2019

İzmir ve çevresinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sürerken, dün adeta bir facia yaşandı. Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki çalışmalar sırasında patlayan su borusu, adeta bir nehir gibi Karataş semtine, oradan da denize aktı.

İzmir Halil Rıfat Paşa Caddesi ve çevresinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sürerken, dün adeta bir facia yaşandı. Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki çalışmalar sırasında patlayan su borusu, adeta bir nehir gibi Karataş semtine, oradan da denize aktı.

KÖRFEZE KADAR ULAŞTI

Yolların kazılı olmasından dolayı her yer çamur deryasına dönüştü. Su patlağı uzun süre onarılamazken, ortaya çıkan tablo vatandaşı isyan ettirdi. Olay dün öğleden sonra meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda başlattığı ve hala devam eden Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki alt ve üst yapı çalışmaları sırasında patlayan su borusu nedeniyle, Tarihi Karataş Hamamı'nın yanındaki merdivenlerden Karataş Semti'ne sular akmaya başladı. Kısa bir süre içerisinde su tüm bölgeye yayıldı. Çamurun da tazyikli akan su nedeniyle aşağıya inmesiyle birlikte bölge adeta bataklığa dönüştü. Çamur, İzmir Körfezi'ne kadar ulaştı.

MERT ALPDÜNDAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şelale değil merdiven! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN