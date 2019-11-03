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Yüksekten düşen işçi 11 gün sonra hayatını kaybetti

Yüksekten düşen işçi 11 gün sonra hayatını kaybetti

03.11.2019, 09:47

'in Kemalpaşa ilçesinde 11 gün önce yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir maden ocağında çalışan 62 yaşındaki Hasan Akgönül, ocakta yüksekten düşüp ağır yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Akgönül, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda 11 gündür tedavisi devam eden Akgönül, hayatını kaybetti. Akgönül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AA

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