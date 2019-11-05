Alperen olayında müfettişlere dava

İzmir Çiğli'de okul servisinde unutularak ölen 3 yaşındaki Alperen Sakin'in davasıyla ilgili 3 maarif müfettişine 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak'tan dava açıldı.

İzmir Çiğli'de okul servisinde unutularak ölen 3 yaşındaki Alperen Sakin'in davasıyla ilgili 3 maarif müfettişine 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak'tan dava açıldı. Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'nda denetim yapan ve rapor hazırlayan müfettişlerin ihmali olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulması üzerine, N.K.A, S.S. ve B.K. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, maarif müfettişleri N.K.A. ve S.S tarafından 3-4 Şubat 2016'da okulda denetim sonrası rapor hazırlandığı, B.K'nin de raporda inceleme yaptığı belirtildi. Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 3 sanık hakkında 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak'tan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.