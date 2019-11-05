Kültürpark’ı boşaltıyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark içinde yer alan dokuz yapının “FUZULI IŞGALCI” konumundaki kiracılarını tahliye etmeye başladı. Yapılardaki yasa dışı eklentiler de kaldırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi Kültürpark'ın iyileştirilme çalışmalarında önemli bir adım olarak gördüğü tahliye işlemlerine başladı. Kültürpark içinde yer alan dokuz yapının "fuzuli işgalci" konumundaki kiracıları mahkeme kararıyla tahliye ediliyor. Yapılardaki yasa dışı eklentiler de kaldırılıyor. Lunapark dışındaki yapıların tahliye işlemleri büyük ölçüde tamamlandı.



BİNALAR YIKILMAYACAK



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark içindeki, aralarında lunapark, Golf, su bisikleti işletmesi, Ada, Göl ve Kübana gazinoları ile Açık Hava Tiyatrosu içindeki satış büfesi için 2016 yılında başlatılan tahliye süreci, kiracıların belediyenin kararına karşı açtıkları idari işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma talepli davaların belediye lehine sonuçlanmasıyla hız kazandı. 25 Ekim 2019 tarihinde fuzuli işgalci konumundaki kiracılara tahliye işlemlerini kendileri yapmaları için süre veren Büyükşehir Belediyesi, 31 Ekim'de de söz konusu işletmelerin tahliye işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini denetledi. İşletmelerin tasfiyesinin ardından simge yapılar yıkılmayacak, tekrar kiraya da verilmeyerek Kültürpark'ın kimlik ve karakterine uygun işletme ve faaliyetlerine devam edecek.