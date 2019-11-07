İzmir'de su kesintisi 7 Kasım Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanıyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini merakla araştırıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesik? İşte 7 Kasım Perşembe su kesintisi duyurusu...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU 7 Kasım Perşembe tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir su kesintisi detayları... İZMİR SU KESİNTİSİ 7 KASIM PERŞEMBE ÇEŞME ŞİFNE

07.11.2019 saat 01:15 ile 10:00 arasında yaklaşık 8 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. DİKİLİ İSMETPAŞA

07.11.2019 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. DİKİLİ CUMHURİYET

07.11.2019 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM

07.11.2019 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES ORTA

07.11.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES KASIMPAŞA

07.11.2019 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN GAZİ

07.11.2019 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ HÜRRİYET

07.11.2019 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ GÖLCÜK, YOLÜSTÜ

07.11.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.