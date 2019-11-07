İzmir'de su kesintileri yaşanıyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini merakla araştırıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesik? İşte 7 Kasım Perşembe su kesintisi duyurusu...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU 7 Kasım Perşembe tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 7 KASIM PERŞEMBE
ÇEŞME ŞİFNE
07.11.2019 saat 01:15 ile 10:00 arasında yaklaşık 8 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ İSMETPAŞA
07.11.2019 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ CUMHURİYET
07.11.2019 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM
07.11.2019 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES ORTA
07.11.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES KASIMPAŞA
07.11.2019 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GAZİ
07.11.2019 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HÜRRİYET
07.11.2019 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK, YOLÜSTÜ
07.11.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de su kesintisi 7 Kasım Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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