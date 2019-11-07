O şimdi tutuklu!

İzmir’de iki kadının öldürülmesi olayının yanı sıra, 17 aydır kayıp olan ve öldürüldüğü düşünülen bir kadınla ilgili olarak da tüm delillerin işaret etiği Yunus Kahraman, gözaltına alındı. Yunus Kahraman, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmir'de teyzesi Gülümser Bulut ile Nilgün Kırlı'nın öldürülmesi ve Özlem Akusta'nın kaybolması olayında adı öne çıkan Yunus Kahraman, mahkeme kararı ile yakalanıp gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Kahraman, tutuklandı. 67 yaşındaki Gülümser Bulut, 21 Ağustos günü yaşadığı evde çekyatın içinde bir halıya sarılı olarak kızı Hatice Ayhan tarafından ölü bulundu. Bulut'un evinin çevresinde son görülen kişilerden biri de yeğeni Yunus Kahraman'dı.



HER TAŞIN ALTINDA



Kahraman delil yetersizliğinden serbest bırakılırken, Hatice Ayhan suçsuz olduğunu söylemesine rağmen tutuklandı. Ayhan'ın avukatı Mehmet Kozan, duruşmalarda asıl şüphelinin Yunus Kahraman olduğunu iddia etti. Şüpheli Hatice Ayhan 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılırken, duruşmalarda Bulut cinayeti ile Kahraman'ın 1999 yılında öldürdüğü patronu Nilgün Kırlı cinayeti arasında benzerlikler olduğu vurgulandı. Kırlı'nın da Kahraman tarafından öldürüldükten sonra halıya sarıldığı belirtildi. O dönem cinayeti işlediği tespit edilen ve 15 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest kalan Kahraman'ın ayrıca Bulut cinayetinden 3 ay önce ortadan kaybolan ve 17 aydır aranan Özlem Akusta ile birlikte son görülen kişi olduğuna da dikkat çekildi. Her taşın altından çıkan Yunus Kahraman'ın seri katil zanlısı olabileceği iddia edilirken, Yeni Asır'ın ülke gündemine taşıdığı olay sonrası İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi elde edilen deliller ışığında, şüpheli Yunus Kahraman hakkında yakalama kararı çıkarttı.



EVİNDE YAKALANDI



Yunus Kahraman, hakkında çıkartılan yakalama kararı sonrası evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen Kahraman, kuvvetli deliller ışığında kaçma ihtimaline karşı tutuklanarak Buca Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Avukat Mehmet Kozan, "Adalet yerini bulacak. Bundan şüphemiz yok" dedi.

FATİH ŞENDİL