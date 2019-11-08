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yurt dışına gitmek için sürat teknesi çaldılar

İzmir yurt dışına gitmek için sürat teknesi çaldılar

08.11.2019, 15:27

'de film gibi olay yaşandı. İzmir’in ilçesinde, akrabalarıyla ’a geçmek için sürat teknesi çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

Edilen bilgiye göre, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanbey Atatürk Mahallesi mevkisinde denizden kayalıklara vuran piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL değerinde sürat teknesini buldu. Jandarma ekipleri, daha sonra teknenin sahibine ulaştı. Tekne sahibi kendine ait olan sürat teknesinin Gümüldür Limanı'nda çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi.



Bunun üzerine ekiplerce yapılan araştırmalarda, yabancı uyruklu J.M isimli şahsı gözaltına aldı. J.M. isimli şüpheli sorgusunda, 18 kişilik akrabalarıyla Yunanistan'a geçmek için tekneyi çaldığını itiraf etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen J.M., mahkemece tutuklanarak Şakran Cezaevine gönderildi.
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