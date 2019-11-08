Narlıdere Metrosu’nda iki istasyon birleşti

İzmir'de Narlıdere Metrosu'nun yapımına devam ediliyor. Fahrettin Altay-Narlıdere hattındaki 7 istasyonda birden çalışan Büyükşehir Belediyesi, Balçova İstasyonu ile Çağdaş İstasyonu'nu birbirine bağladı.

İzmir'de Narlıdere Metrosu'nun yapımına devam ediliyor. Fahrettin Altay-Narlıdere hattındaki 7 istasyonda birden çalışan Büyükşehir Belediyesi, Balçova İstasyonu ile Çağdaş İstasyonu'nu birbirine bağladı. Dev köstebek diye adlandırılan makinenin iki istasyonu birleştiren çalışması, inşaatta çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı. ÇALIŞMALAR tamamlandığında EVKA-3'ten metroya binen bir yolcu, Narlıdere'ye aktarmasız gidebilecek. Yaklaşık 900 kişinin çalıştığı Fahrettin Altay-Narlıdere metro projesinde bugüne kadar 4 kilometreden fazla tünel açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, klasik yöntem olan "Yeni Avusturya Metodu"nu (NATM) kullanılarak 3 bin 150 metre uzunluğunda tünel açtı. Metro çalışmalarının aksamadan ilerlediğini belirten Genel Sekreter Buğra Gökçe, "2022'de bir aksilik olmazsa metromuzu İzmirlilerin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Böylece Bornova'dan Narlıdere'ye kadar aktarmasız gidilebilecek" diye konuştu.