30 saniye ile kurtulmuş

İzmir Karabağlar’da evinde kendini asan ve çalışanının yetişmesiyle ipten alınan Kemal Kaya’nın 30 saniye ile ölümden döndüğü anlaşıldı. Kemal Kaya'yı cebindeki not sayesinde son anda ipten alarak kurtaran Mehmet Sabri Oymacı o anları Yeni Asır'a anlattı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kurye işi yapan ve borçlarından dolayı bunalıma girip canına kıymak isteyen Kemal Kaya'yı cebindeki not sayesinde son anda ipten alarak kurtaran Mehmet Sabri Oymacı o anları Yeni Asır'a anlattı.



DOKTORLAR SÖYLEDİ



Patronunun intihar girişiminden yarım saat önce birlikte sohbet ettiği sırada cebine koyduğu intihar mektubunu bulunca son süratla eve gidip onu kurtaran Mehmet Sabri Oymacı "Gittiğimde gözleri beyazlamıştı, yüzü morarmıştı, çırpınıyordu. Göğsüne basınca nefes almaya başladı" dedi. Kemal Kaya'yı yetiştirdikleri hastanede doktorların "30 saniye daha geç kalsaydınız, ölebilirdi" dediğini söyleyen Mehmet Sabri Oymacı, "Polis ve doktorlar büyük iş başardı. Dünyanın en güzel şeyi bir hayat kurtarmak" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL