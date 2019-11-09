  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir’de tramvayla taşınan yolcu sayısı 50 milyona ulaştı

’de tramvayla taşınan yolcu sayısı 50 milyona ulaştı

İzmir’de tramvayla taşınan yolcu sayısı 50 milyona ulaştı

09.11.2019, 15:14

'de, raylı toplu taşımanın önemli ayaklarından biri olan tramvayla taşınan yolcu sayısı giderek artarken, sadece son dört ayda 15 milyon yolcu taşıyan İzmir Tramvayı, toplamda 50 milyon yolcu taşıyarak kısa zamanda İzmir'in ulaşım ağına önemli katkı sağladı.
İzmir'de uzun yıllar önce hizmet veren , 64 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilmiş, Konak ve Karşıyaka olarak adlandırılan iki ayrı hatla kentte yaşayanlara hizmet vermeye başlamıştı. 2017 yılında Karşıyaka Tramvayı'nın çalışmaya başlamasıyla yeniden tramvaya kavuşan İzmirliler, büyük ilgi gösterdikleri sistemi kısa sürede benimsedi. 2018'de Konak hattının da devreye girmesiyle tramvay halkın vazgeçilmez araçlarından biri oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de tramvayla taşınan yolcu sayısı 50 milyona ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN