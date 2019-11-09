İzmir’de tramvayla taşınan yolcu sayısı 50 milyona ulaştı

İzmir'de, raylı toplu taşımanın önemli ayaklarından biri olan tramvayla taşınan yolcu sayısı giderek artarken, sadece son dört ayda 15 milyon yolcu taşıyan İzmir Tramvayı, toplamda 50 milyon yolcu taşıyarak kısa zamanda İzmir'in ulaşım ağına önemli katkı sağladı.

İzmir'de uzun yıllar önce hizmet veren tramvay, 64 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilmiş, Konak ve Karşıyaka olarak adlandırılan iki ayrı hatla kentte yaşayanlara hizmet vermeye başlamıştı. 2017 yılında Karşıyaka Tramvayı'nın çalışmaya başlamasıyla yeniden tramvaya kavuşan İzmirliler, büyük ilgi gösterdikleri sistemi kısa sürede benimsedi. 2018'de Konak hattının da devreye girmesiyle tramvay halkın vazgeçilmez toplu ulaşım araçlarından biri oldu.