İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 11 Kasım tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre İzmir'de bugün 8 saati bulan su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte 11 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
BAYINDIR ÇİFTÇİGEDİĞİ
11.11.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de su kesintisi 11 Kasım Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.