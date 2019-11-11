İzmir'de su kesintisi 11 Kasım Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 11 Kasım tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre İzmir'de bugün 8 saati bulan su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte 11 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

BAYINDIR ÇİFTÇİGEDİĞİ

11.11.2019 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.