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!den sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji!den sağanak ve sis uyarısı

12.11.2019, 13:00

, ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara, Batı ve 'in iç kesimleriyle 'nun kuzeybatısında pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İzmir, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Türkiye Genelinde Hava Durumu

AA

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