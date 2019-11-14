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’de 358 öğrenci servisini denetledi

İzmir’de jandarma 358 öğrenci servisini denetledi

14.11.2019, 11:59

’de, okul servis araçlarına tarafından eş zamanlı denetimler yapıldı. Jandarmanın kontrollerinde 358 araç denetlendi, 55 araca ceza kesildi

İzmir'de, okul servis araçlarına jandarma tarafından eş zamanlı denetimler yapıldı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla il genelinde okul servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetime çıktı.



Okul servis araçlarına yönelik yapılan kontrollerde 358 araç denetlenirken, 55 araca 13 bin 980 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, 11 servis aracının da trafikten men edildiği öğrenildi.
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