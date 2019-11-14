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‘Suçunu kabul etseydi affederdim’

‘Suçunu kabul etseydi affederdim’
Giriş Tarihi: 14.11.2019

Babasını kaybeden , “Sanık , bana ‘Arka koltuktakiler beni uyarmış ama ben duymamışım’ dedi. Ama mahkemede inkar ediyor. Doğruyu söylese affederdim” diye konuştu

İzmir'de bir konserde eğlendikten sonra alkollü olarak direksiyon başına oturan Turgutlu eski İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, kırmızı ışıkta geçerek çarptığı taksinin şoförü Mustafa Turan'ın ölümüne neden olmuştu. 15 yıla kadar hapsi istenen Parıldar, ilk kez hakim karşısına çıktı. "Kazanın meydana gelmesinde benim kusurum yoktur" diyen Parıldar'ı ölen taksicinin kızı Hicran Sertkaya mahkemeye delil olarak sunduğu ses kaydı ile yalanladı. Bilirkişi incelemesine gönderilen ses kaydında Parıldar'ın kırmızı ışıkta geçtiğini itiraf ederek, 'Arka koltuktakiler beni uyarmış ama ben duymamışım' dediği ortaya çıktı. Hakim, ses kaydının bilirkişi incelemesine gönderilmesine, hangi aracın yeşil, hangisinin kırmızı da geçtiğinin MOBESE kayıtlarında da belliği olduğundan sinyalizasyon arızası olduğu iddiasının araştırılmasına gerek olmadığına karar vererek, duruşmayı erteledi.

PARA TEKLİF ETTİLER

Yeni Asır'a konuşan iki aylık hamile Hicran Sertkaya, "Bütün kurallara uymasına rağmen bu kaza yaşansaydı, 'Olacağı varmış, kastı yokmuş' derdim. Hatta inkar etmek yerine suçunu en başından itiraf edip, pişman ve hatalı olduğunu kabul ettiğine inansaydım belki affederdim. Ama o görevini kötüye kullanarak, Emniyet Müdürü olmasının kendisine verdiği güvenle alkollü şekilde direksiyon başına geçti. Belki kimse bana alkol muayenesi yapamaz diye düşündü. Ben ve diğer iki kardeşim öksüz, babasız kaldı. Annem iki kez kalp krizi geçirip ölümden döndü. Ailemiz param parça oldu. Bizim suçumuz ne? O şuan görevine ve normal yaşamına devam ediyor. Görevinden men edilmesi lazım. Tek arzum tutuklanması. Para teklif ediyorlar ama benim babam satılık değil. Türk adaletinin gereken cezayı vereceğine inancım tamdır" dedi.

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