İzmir'de su kesintisi 15 Kasım Cuma! İzmir'de bugün sular kaçta gelecek?

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve su kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 15 Kasım Cuma İzmir su kesintisi duyurusu...

BAYINDIR ZEYTİNOVA

15.11.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.