İsviçreli kadın Türkçe öğrenmek için Urla'da pazarcılığa başladı

İsviçre'de öğretmenlik yapan, emekli olunca beyin cerrahı Türk eşiyle beraber İzmir Urla'ya yerleşen Ursula C. (54), Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Türkçe konuşabilmek çeşitli kurslara giden ancak bunun yetersiz kaldığını fark edince pazarda alışveriş yaparken tanışıp arkadaş olduğu çiftçi Sevcan Duyuk'a (40) pazarda yardım etmeye başlayan İsviçreli kadın, haftada bir kurulan Urla Üretici Pazarı'nda tezgah açıyor.