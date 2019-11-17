O genç engelli çıkmadı

İzmir'de yüzde 50 engelli olduğu öne sürülen Azad H'ye 'şaka' diyerek işkence ve istismarda bulundukları için 4 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan Nurullah S. ile Fırat K, Adli Tıp Raporu'nda fiziksel ve zihinsel engeli olmadığı ortaya çıkan gencin ailesini duygu sömürüsü yapıp, para koparmaya çalışmakla suçladı.

İzmir'de yüzde 50 engelli olduğu öne sürülen Azad H'ye 'şaka' diyerek işkence ve istismarda bulundukları için 4 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan Nurullah S. ile Fırat K, Adli Tıp Raporu'nda fiziksel ve zihinsel engeli olmadığı ortaya çıkan gencin ailesini duygu sömürüsü yapıp, para koparmaya çalışmakla suçladı.



'250 BİN LİRA İSTEDİLER'



4 ay sonra tahliye olan Nurullah S. ile Fırat K, şakanın eşek şakasına döndüğünü, olaydan sonra işsiz kaldıklarını ve cezaevinde oldukları süreçte ailenin şikayetlerini geri çekmek için kendilerinden 250 bin lira para istediğini iddia etti.



NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPMIŞ



Azad H'nin söylendiği gibi engelli olmadığını, hatta ailece görüştükleri gencin nikah şahitliğini bile yaptığını belirten Nurullah S, "Azad'ın engelli raporunun sahte olduğu Adli Tıp Raporu ile ortaya çıktı. 9 aydır neden bu görüntüleri kamuoyu ile hiç paylaşmadılar? Çünkü ailenin tek amacı para koparmaktı" diye konuştu.



ASIL MAĞDUR MÜVEKKİLLERİM



İKI gencin avukatı Mustafa Tekin ise, "Azad H'nin ailesi çocuklarının engelli olduğunu söyleyip, duygu sömürüsü yaparak kamuoyunu yanıltıyor. Asıl mağdur, olaydan sonra gencin ailesi tarafından dövülüp, çırılçıplak soyulduktan sonra videosu çekilen müvekkillerimdir" dedi.

METİN BURMALI