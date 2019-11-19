Karaburun’daki kaçak inşaat bugün yıkılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir'in Karaburun ilçesinde birinci derece doğal sit alanında Karaburun Belediyesi'nin mühürlemesine rağmen yapımı süren inşaat bugün yıkılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir'in Karaburun ilçesinde birinci derece doğal sit alanında Karaburun Belediyesi'nin mühürlemesine rağmen yapımı süren inşaat bugün yıkılacak. İmar Barışı sisteminde yapılan incelemede, alanda iki Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu anlaşıldı.





YALAN BEYANDA BULUNMUŞLAR



Yapı Kayıt Belgesi almak için beyan edilen yapı fotoğraflarını detaylı inceleyen yetkililer, yalan beyanda bulunulduğunu, sisteme yüklenen fotoğraflara ait yapıların bahse konu alanda olmadığını tespit etti. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen kaçak yapının yıkılması için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan Bakanlık yetkilileri, bugün kaçak yapıda yıkıma başlanacağını belirtti.