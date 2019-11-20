‘Teknelerin çöpünden bıktık’

İzmir'in Foça ilçesi Yeni Foça Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçı teknelerinin çöplerini kıyıya atmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Deniz kıyısındaki ölü balıklar, poşet ve atıkların birikmesi çevre kirliliğine neden oldu

İzmir'in Foça ilçesi Yeni Foça Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçı teknelerinin çöplerini kıyıya atmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Deniz kıyısındaki ölü balıklar, poşet ve atıkların birikmesi çevre kirliliğine neden oldu. Balıkçı teknelerinin duyarsızca attığı çöplerden şikayetçi olan vatandaşlar Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla seslerinin duyulmasını istedi.



KİMSE KARIŞMIYOR



Sorunu yetkililere defalarca iletmelerine rağmen sorunun çözülmediğini belirten vatandaşlar, "Yeni Foça Balıkçı Barınağı'na dışarıdan gelen balıkçı tekneleri, umursamazca işine gelmeyen balık ve çuvalları denize bırakıyor. Liman Başkanlığı 'balıkçı tekneleri gelebilir' diyor ama oluşturdukları kirliliğe karışmıyor. Balıkçı teknelerine mazot getiren tankerler ve balıkları almaya gelen büyük kamyonlar UKOME kararı ile trafiğe kapalı yaya yolundan geçiyor. Ne belediye ne de jandarma ilgileniyor. Artık kirlilik dayanılmaz boyutlara ulaştı. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştular.





ESNAFIN İŞPORTACI TEPKİSİ



İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtindeki kaldırımları işgal eden işportacılar, çevre esnafının tepkisine neden oldu. Alsancak Vapur İskelesi karşısındaki 1481 sokaktaki Zabıta Amirliği arkasındaki sokakta işportacıların cirit atmasına esnaf tepki gösterdi. Sokağın işportacılardan geçilmediğini belirten çevre esnafı, Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı'na gönderdikleri mesaj ile yetkililerin seslerini duymasını istedi. Zabıta ekiplerinin kaldırımları işgal eden işportacılara müdahale etmediğini belirten esnaf, "Zabıta Amirliği'nin hemen arkası işportacılardan geçilmiyor. Zabıtalar çay keyfi yapmaktan iş yapmıyor. Şikayet ediyoruz ama belediye yetkilileri gelip bizimle tartışıyor. Sanki vergi ve kira veren onlar, kaçak iş yapan bizmişiz gibi. Artık bu soruna el atılmasını istiyoruz" diye dert yandılar.





KARAYOLUNDAKİ ÇUKURLAR TEHLİKE SAÇIYOR



Aydın'ın Çine ilçesinde, Muğla Karayolu üzerindeki Çine Garaj kavşağına çok yakın bir mesafede Kalabak Çayı üzerinde bulunan ana köprüde çukurlar oluştu. Minibüs şoförü Aydın Bilgiç, çukurların özellikle motosiklet sürücülerine tehlike oluşturduğunu belirterek, "Bu çukurlar günde binlerce aracın kullandığı yolda kazalara davetiye çıkartıyor. Motosikletler için çukurlar daha da tehlikeli oluyor. Bir facia yaşanmadan önce bura bakım yapılmalı ve çukurlar kapatılmalı" dedi.

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