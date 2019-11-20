Yıkım başladı

İzmir'in Karaburun ilçesindeki birinci derece doğal sit alanında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen yapının yıkım çalışmalarına başlandı.

İzmir'in Karaburun ilçesindeki birinci derece doğal sit alanında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen yapının yıkım çalışmalarına başlandı. Hasseki Mahallesi'nin kıyı kesiminde bulunan Samsa Burnu'nda inşasına kısa bir süre önce başlanan yapının yıkımı öncesi, burada kullanılan malzemeler inşaatta çalışanlar tarafından toplanarak kamyona yüklendi. Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karaburun Belediyesi'ne ait bir iş makinası ve kamyon da yıkım çalışmalarına başladı.