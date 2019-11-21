  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir Bornova'da gümrük kaçağı akıllı telefonlar ele geçirildi

'da gümrük kaçağı akıllı telefonlar ele geçirildi

İzmir Bornova'da gümrük kaçağı akıllı telefonlar ele geçirildi

21.11.2019, 17:08

'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan gümrük kaçağı 12 ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, bir işletmede gümrük kaçağı akıllı telefonlar ve bunlara ait aparatlar satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese dün öğle saatlerinde yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 12 akıllı telefon ve bunlara ait şarj aletleri ile kulaklıklar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında T.Ö., T.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Bornova'da gümrük kaçağı akıllı telefonlar ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN