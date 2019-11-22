Menemen’de kaçak çöp dökümüne ceza yağdı

İzmir'in Menemen ilçesinde özel firmaların inşaat atıklarını gelişigüzel olarak arazilere dökmesine müsaade edilmedi. İzinsiz döküm gerçekleştirenlere ceza yağdı.

İzmir'in Menemen ilçesinde özel firmaların inşaat atıklarını gelişigüzel olarak arazilere dökmesine müsaade edilmedi. İzinsiz döküm gerçekleştirenlere ceza yağdı.



BÖLGEYİ TEMİZLEDİLER



Menemen'e bağlı Ulukent'te özel firmaların boş arazilere gelişigüzel döküm yaptığının ortaya çıkması üzerine Menemen Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri harekete geçti. İzinsiz alana döküm yaparak çevreyi kirleten şahısları tespit eden ekipler, iki kamyon şoförüne 9 bin lira ceza kesti. Ayrıca molozların temizliği de gerçekleştirildi. Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Noyan Özkan, konu ile alakalı olarak Yeni Asır Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, bölgeyi bitki atıklarını toplamak için kullandıklarını fakat bu atıkların en fazla iki gün sonra Harmandalı çöplüğüne götürüldüğünün altını çizdi. Özkan, "Bu alanı kesinlikle evsel atıklar için kullanmıyoruz. Ayrıca kaçak döküm yapanları da tespit edip cezasını kestikten sonra bölgenin temizliğini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.



MAHALLELİNİN TAŞAN FOSEPTİK TEPKİSİ!



İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde, foseptiğin zaman zaman taşmasıyla pis su, çaya ve evlerin önüne akıyor. Mahalle halkı, duruma tepki göstererek çözüm bulunmasını istiyor.





'KOKU VE PİSLİKTEN BIKTIK'



Kırsal Yeşilköy Mahallesi'nin çıkışında bulunan foseptik, belediye ekiplerinin vidanjörle pis suları boşaltmasına rağmen, zaman zaman taşıyor. Sızan pis sular ise, mahallenin içinden akan çaya ve bazı evlerin hemen önüne akıyor. Pis sular hem kötü kokuya hem de sağlıksız bir yaşam ortamının oluşmasına neden oluyor. Evi çukurun hemen yanında bulunan Hüsnü Birman, pis suların kendi kapısının önünde biriktiğini belirterek, "Köyde altyapı eksikliği var. Belediye ekipleri zaman zaman gelerek vidanjörle pis suları tahliye ediyor ama bu çalışmalar yetersiz kalıyor. Sızan su sadece benim evimin önüne değil aynı zamanda köyün içinden geçen çaya akıyor, buradan da tarlalara gidiyor. Kokudan ve pislikten bıktım, yetkililerden bir şeyler yapmalarını istiyoruz" dedi. Birman, konuyla ilgili daha önce de başvurdukları belediyenin bir an önce sorunu çözmesini beklediklerini söyledi.