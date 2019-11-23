  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir Aliağa'da park halindeki araçta yangın

'da park halindeki araçta

İzmir Aliağa'da park halindeki araçta yangın

23.11.2019, 22:51 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019,22:51

'in Aliağa ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıktı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerde Kurtuluş Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde park halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kamyonette çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Aliağa'da park halindeki araçta yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN