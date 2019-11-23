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'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir Konak'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

23.11.2019, 17:33 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019,18:53

'in Konak ilçesinde, 4 kişi arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, boğazından yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, 269. sokaktaki bir apartman dairesinde Yasin B. ile Semih S, Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Yasin B, diğer kişileri bıçakla yaralayarak kaçtı.

Yaralılar, taksiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Boğazından yaralanan Deniz Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Yasin B. yakalanarak gözaltına alındı.

AA

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