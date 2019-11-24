Harabeyi ‘cennet İzmir’e dönüştürdü

Rumların enkaz yığını halinde bıraktığı İzmir’i cennete çeviren efsane Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz; Kültürpark, İzmir Enternasyonal Fuarı ve Türkiye’nin en büyük çocuk hastanesini kente kazandırdı. Uz, birçok dönem bakanlıklar da yaptı

EGE'NİN UNUTULMAZ SİMALARI-GÜRKAN ERTAÇ

Rumlar, Kurtuluş Savaşı'nda yenilip kaçtıkları İzmir'i yakıp yıkmışlar, perişan halde bırakmışlardı. Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz, yanık kokan yerlerde yürürken, danışmanlarından Sancar Maruflu ve yanındaki görevlilere inançlı bir ifadeyle şöyle demişti: "Onlar yakıp yıktılar, biz İzmir'i yeniden yaratacağız."



BÜYÜK ESERLER BIRAKTI



Başkan Uz, günlerce, aylarca uyumayıp halkı bütünleştirerek ve kendisi de bizzat çalışarak kentin akciğeri Kültürpark'ı 420 bin metrekare alan üzerine kurdu. İçine 14 kapalı sergi salonu, 4 konferans salonu, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Sanat, Fuar Evlendirme Dairesi, Celal Atik Spor Salonu, lunapark, hayvanat bahçesi, paraşüt kulesi, gençlik tiyatrosu, Resim-Heykel Müzesi, İzmir Tarih ve Sanat Müzesi inşa etti. Bunun yanında da 1850 metrelik koşu parkuru, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, tenis kortları, halı saha gibi spor etkinliklerine imkan sağlayan mekanlar da yarattı. Şu anda paha biçilemeyecek cennet Kültürpark'ta, 10 binden fazla ağaç ve 200 civarında farklı bitki bulunuyor. Dr. Behçet Uz, İzmir'in en başarılı Belediye Başkanı olarak tarihe geçti. İzmir'e muhteşem bir Çocuk Hastanesi kazandıran Uz, Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Anıtı, Santral Garaj, Fevzi Paşa Bulvarı, parklar, bahçeler, çocuk oyun alanlarıyla kenti donattı.





EN BAŞARILI BAŞKAN...



Onu Ege'de 'İki kenti, İzmir ve Denizli'yi birleştiren efsane' olarak tanıyorlar. Denizli'nin Buldan ilçesinde 1893 yılında doğan Behçet Uz, 1931-1941 yılları arasında İzmir Belediye Başkanlığı ve Ticaret ve Sağlık Bakanlığı yaptı. İlk ve ortaokulu Buldan'da okudu. İzmir'de Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazanarak İstanbul'a gitti. Çocuk doktoru olan ve İstanbul Tıp Fakültesi'nde görev yapan Uz, daha sonra İzmir'e gelerek çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. 1922'de on yedi arkadaşıyla Tütrkiye'nin ilk Verem Mücadele Cemiyeti'ni kurdu. 1931'de İzmir Belediye Başkanı seçildi. 10 yıllık başkanlığı boyunca İzmir'e pek çok eser kazandırdı ve efsane belediye başkanlarının başında yer aldı. Atatürk heykeli ve Cumhuriyet Meydanı, her semtteki pazaryerleri, çocuk bahçesi, parklar, bulvarlar, Kültürpark ve İzmir Uluslararası Fuarı, Çocuk Hastanesi, Santral Garaj, Fevzi Paşa Bulvarı, Dr. Behçet Uz'un İzmir'in kalkınması yönündeki hizmetlerden bazılarıdır. Buldanlılar, ilçelerinden yetişen bu büyük devlet adamını unutmadı, Yalçınkaya mahallesindeki tarihi binayı Dr. Behçet Uz Kültür Merkezi olarak hizmete soktular. Kurdelayı Denizli Valisi Hasan Karahan'ın kestiği merkezin açılışında Uz'un torunu Kurtul Kaptanoğlu da hazır bulunmuştu. Büyük torunu Murat Kalayoğlu ise Amerika'da sağlık alanında büyük başarı kazandı, projesi 85 milyon dolara satıldı.



BAKANLIKLAR YAPTI



Dr. Behçet Uz, 1941'de memleketi Denizli'den CHP milletvekili seçildi. Tam 19 yıl süren siyasi hayatında 9 Temmuz 1942-9 Mart 1943 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı, 7 Ağustos 1946-10 Haziran 1948 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı görevi yaptı. 1953'te CHP'den ayrıldı. 1954'te bağımsız olarak adaylığını koyduğu İzmir'den milletvekili seçilerek parlamentoya bir kez daha girdi. Ve Mehmet Recep Peker ve Hasan Saka hükümetlerinde 18 Mayıs 1954-9 Aralık 1955 tarihleri arasında Sağlık Bakanı görevlerinde bulundu. 93 yaşında ebediyete göçtü.





EN GÜZEL ATA HEYKELİ



Türkiye'nin dört bir yanında Atatürk'ün heykelleri var ama İzmir'de Pasaporttaki heykel Ata'yı yansıtan en güzel heykel olarak tarihe geçti, bu unvanı koruyor. Dr. Behçet Uz'un İtalyan heykeltraş Pietro Collonico'ya yaptırdığı heykel, Atatürk'ü Mareşal kıyafetiyle betimleyen tek eser. 27 Temmuz 1932'de hizmete açıldı.



EMANETİNİ KORUYAMADIK



Dr. Behçet Uz İzmir'e onca eser, özellikle Kültürpark'ı, İzmir Enetrnabonal Fuarı'nı bıraktı da biz bu emsalsiz emanetini koruyabildik mi? Bir zamanlar Ege'nin 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında İzmirlisi, Manisalısı, Aydınlısı, Denizlilisi, Muğlalısı, Uşaklısını biraraya getiren, tiyatro ve gösteri gruplarının, ünlü ses sanatçılarının merkezi haline gelen İzmir'in orta yerindeki bir cennet olan Kültürpark, yıllar içinde İzmir Enternasyonal Fuarı'nın eski değerini yitirmesinden sonra, belediyecilikten her tarafa beton ve asfalt dökmeyi, bina dikmeyi anlayan beceriksiz yerel yöneticilerin bir türlü ne yapacaklarını bilemedikleri, rantçı yapılaşma tehditleri altında bugün neredeyse ölü sayabileceğimiz bir alana dönüşmüş durumda. Dileriz bu cennet bölgeye daha fazla dokunulmaz, bu halde kalır.



