İzmir, Avrupa Bisiklet Rotası’na dahil edildi

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu, İzmir'in Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na eklenme talebini kabul etti. Böylece İzmir Türkiye'den ağa katılan ilk kent oldu. Bergama ve Efes Antik kentlerini birbirine bağlayan bisiklet rotası, sürdürülebilir turizm ve ulaşıma da katkı sağlayacak.

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu, İzmir'in Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na eklenme talebini kabul etti. Böylece İzmir Türkiye'den ağa katılan ilk kent oldu. Bergama ve Efes Antik kentlerini birbirine bağlayan bisiklet rotası, sürdürülebilir turizm ve ulaşıma da katkı sağlayacak. Bisikletli turizmin gelişmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin, Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na (EuroVelo) dahil olmak için yaptığı başvuru kabul edildi ve üyeliği resmi olarak açıklandı.



MÜJDELİ HABER GELDİ



2016 yılının sonunda, Avrupa Bisiklet Federasyonu'na başvuran Büyükşehir Belediyesi, beklediği müjdeli haberi aldı. EuroVelo yetkilileri, İzmir'deki 500 kilometrelik bisiklet rotasının EuroVelo 8-Akdeniz rotasının devamı olarak ağa katıldığını açıkladı. Böylece İzmir, yılda 7 milyar avroluk ekonomik büyüklüğe sahip EuroVelo'ya Türkiye'den katılan ilk kent oldu.