Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve yaklaşık 100 kişilik çarşı esnafıyla buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “En çok kaynak ve emek ayırmayı düşündüğüm yer Kemeraltı, burası dünya markası olmalı” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanlığı'na seçilen Semih Girgin ve yaklaşık 100 kişilik Kemeraltı esnafıyla buluştu. Esnafın taleplerini dinleyen Soyer, "Benim en büyük projem Kemeraltı. En çok konsantre olmak istediğim; emek, para ve kaynak ayıracağım yer Kemeraltı'dır. Burası dünyanın en büyük tarihi açık hava çarşısı olma unvanına sahip. Ama bizim Kemeraltı'nı bir markaya dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.



MÜZE FİKRİ GÜZEL



Başkan Girgin'in, binanın tahsis edilmesi halinde bir bölümünü Kemeraltı Esnaf Müzesi haline getirme talebine olumlu yanıt veren Soyer, "Esnaf Müzesi fikri fevkalade güzel. Orada da üzerimize düşen desteği sonuna dek vermeye hazırız. Eğitim konusunda ise hangi eğitimi hangi eğitmenden istiyorsanız bunu çözmeye hazırız. En iyi eğitmenleri bulacağız, hatta siz bulursanız gelmesini de sağlayacağız" diye konuştu.





GELİŞİM EĞİTİMLERİ



İzmir'in artık turizm odaklı bir şehir olması gerektiğine dikkat çeken Semih Girgin, "Bunun en önemli ayağı eğitimden geçiyor. Ahilik kültürü, şehir bilinci, psikoloji, etkili iletişim yöntemleri ve pazarlama teknikleri, çarşı ahlakı gibi eğitimler verilmeli. Bunun için esnaf odaları ve ticaret odamızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



UNUTULAN MESLEKLER



Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere de sahip çıkmak istediklerini anlatan Girgin, "Bu mesleklerin kaybolmaması için çıraklığı cazip hale getirip bu alanlarda istihdam edilmesini sağlamalıyız. Böylece mesleğin kaybolmasını önleyebiliriz" dedi. Çarşı'nın alt ve üst yapı sorunlarına da dikkat çeken Girgin, çığırtkanlık, aydınlatma, otopark, yayalaştırma gibi konularda da belediyeyle birlikte çalışmak istediklerini vurguladı.



DİLEKÇEYİ SUNDU



Toplantının ardından Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Başkan Tunç Soyer'e çini süslemeli bir teşekkür plaketi hediye etti. Girgin ayrıca mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'nde olan ve önceki yıllarda dernek binası olarak kullanılan yapının tekrar kendilerine tahsisine yönelik dilekçesini de Başkan Soyer'e verdi.





24 SAAT YAŞAMALI



Kemeraltı'nın birçok sorunu olduğunu söyleyen Soyer, "Öncelikle çarşı 24 saat yaşayan bir yer olmalı. Müziğiyle, tiyatro ve sinemalarıyla, festivalleriyle, otelleriyle, restoranlarıyla... Eğer biz sadece altyapısını yenileyelim dersek, o büyük hikayeyi kaçırmış oluruz. Onun için tüm bu dönüşümün birlikte hayata geçirilmesi şart" diye konuştu.