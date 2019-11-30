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'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

İzmir'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

30.11.2019, 09:24

'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale sırasında bir yaralandı.

Çaylı Mahallesi'nde Kübra Bilgili'ye ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, Bilgili'yi evden çıkartarak yangını söndürdü. Yangına müdahale sırasında evin duvarının üstüne çökmesi sonucu yaralanan itfaiye eri Mustafa Temizel, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye eri Temizel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle Muhtarı İsmail Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kübra teyzemiz yangından yara almadan kurtuldu. Ancak yangına müdahale sırasında itfaiye erlerinden biri üzerine duvar çökmesi neticesinde yaralandı." diye konuştu.

AA

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