Urla’ya 500 milyon euroluk yatırım

Alman işadamı Peter Bolinger (66), 32 yaşında hayatını kaybeden kızı Caroline Bolinger'in en büyük hayali olan Sağlık Köyü Projesi'ni İzmir'in Urla ilçesinde hayata geçirmek istiyor. Bünyesinde 1800 doktorun yer aldığı Green Heald Fondi Norway isimli fonun yöneticisi olan Bolinger, önceki gün İzmir'de 'su tedavisi temalı' sağlık tesisi için incelemelerde bulundu.



"İSPANYA'DAN DAHA İYİ"



Bölgeden aldıkları termal suları Berlin'de bir üniversitede incelemeye aldıklarını ve son derece şifalı olarak raporlarının çıktığını belirten Bolinger, BUinvestment Yatırım Gayrimenkul firmasının sahibi Burhan Uçan ve yardımcısı Serhat Uçan ile birlikte Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e konuştu. Bolinger, İzmir'in Türkiye'de sağlık turizmi için en uygun il olduğunu belirterek "Bu yatırımla İzmir sınıf atlayacak ve çok önemli bir sağlık tesisine kavuşacak" dedi. Bolinger, 500 milyon Euro'luk bir yatırım planladıklarını ve Mersin, Adana, Antalya ve Afyon'daki araştırmalardan sonra İzmir'in Urla bölgesine karar verdiklerini belirtti. Kızının hayalini hayata geçirmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Bolinger, "Kendisini sağlık işlerine adayan ve gönüllü sağlık elçisi olan kızım Bolinger'in en büyük hayali Türkiye'de termal sağlık köyü kurmaktı. Her yönüyle İzmir muhteşem, o yüzden burayı seçtik. Hatta İspanya'dan bile her koşulla iyi bir kent burası" dedi.



BÜROKRATİK ENGELLER



Peter Bolinger'le Balçova BUinvestment Yatırım Gayrimenkul Şirketi binasında yapılan toplantının ardından konuşan Burhan Uçan "Uzun soluklu bir çalışma ardından Bolinger'i Urla'da yatırıma ikna ettik. O da bu bölgeden aldığı termal suyu incelemeye gönderdi. Suyun çok şifalı olduğunu dile getirdi. Yatırım için gün sayıyoruz. Ancak birçok arazide çeşitli bürokratik engellere takılıyoruz. Peter de gördüğü zorluklar karşısında şaşırıyor" dedi.



"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ"



Buinvestment Yatırım Gayrimenkul Şirketi Başkanı Burhan Uçan'ın bürokratik sıkıntıları aktarması sonrası devreye giren Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Yatırım yapan kişi ilçemize katkı sağlayacağı için 24 saat çalışırız. Yeter ki Urla'mıza böyle dev bir yatırım ve istihdam olanağı sağlansın. Ben ve tüm ekibim göreve hazırız" dedi.

