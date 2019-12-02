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'da skandalı! İthal içkilerden sökülen bandrolleri yapıştırmışlar

İzmir Foça'da sahte içki skandalı! İthal içkilerden sökülen bandrolleri yapıştırmışlar

02.12.2019, 12:48

'in ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, üzerlerine ithal içki şişelerinden sökülmüş bandroller yapıştırılan 13 ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım günü yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı. Otomobil, Atatürk Mahallesi Poyraz Caddesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, sahte rakı, votka ve viski ele geçirildi.

Şişelerin üzerlerindeki bandrollerin, ithal içki şişelerinden sökülerek, yapıştırıldığı tespit edildi. Sahte içkilere el konulurken, sürücü M.S.(49) gözaltına alındı.

İfadesinde içkileri Konak ilçesi Alsancak semtindeki bir pasajdan aldığını, sahte olduğunu bilmediğini öne süren M.S., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA

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