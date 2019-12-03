Hamallık yapıp sokak hayvanlarına bakıyor

İzmir Karabağlar'da yaşayan be kazandığı paranın çoğunu hayvanlara adayan 46 yaşındaki Mehmet Oğuz Tellioğlu, evinde 22 kedi ve 13 köpek ile birlikte yaşıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Mehmet Oğuz Tellioğlu, kendini sokakta yaşayan hayvanlara adadı. Pazarlarda hamallık yaparak kazandığı paranın çoğunu hayvanlara adayan Tellioğlu, 3 yıldır evinde 22 kedi ve 13 köpek ile birlikte yaşamaya başladı.



ÜÇ YILDIR ONLARI BESLİYOR

Baktığı hayvanların çoğunun şiddet görmüş olduğunu ifade eden hayvansever, evini sokak hayvanlarına açtı. Üç senedir sokakta bulduğu hasta kedi ve köpekleri hamallıktan kazandığı parayla hayatta tutmaya çalışan Tellioğlu, zaman içerisinde 22 kedi ve 13 köpek ile birlikte yaşamaya başladı.



TEDAVİLERİNİ YAPTIRIYOR

Kazandığı paranın çoğunu sokak hayvanlarını beslemek ve tedavilerini yaptırmak için harcayan Tellioğlu, mahalleli tarafından defalarca şikayet edilmesine rağmen yılmadı. Mehmet Oğuz Tellioğlu, nereye giderse gitsin hayvanların yaşaması için çabalayacağını da sözlerine ekledi.



"YARDIM BEKLİYORUM"

Bir sene sonra taşınacağını ve hayvanlarının çoğunu yanında götürmeyi düşündüğünü belirten Mehmet ğuz Tellioğlu, "Tüm canlarımı yanımda götürmeme imkan yok. İçerisinde yeni doğanlar, hasta olanlar var.

Ben gücümün yettiği kadar onların yaşaması için çabalıyorum ama yardıma da ihtiyacım var. Tüm hayvanseverlerden ricam canlarımın bazılarını sahiplenmeleri ve tedavilerinin karşılanması için bana yardımcı olmalarıdır" dedi.

MERT ALPDÜNDAR