İzmir Karabağlar'da öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen yargılanıyor

İzmir'de öğrencisinin kafasına kitap atarak yaraladığı iddia iddia edilen sınıf öğretmeninin, başka bir öğrencisine hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir öğrencisinin kafasına kitap fırlatarak yaraladığı iddia edilen ilkokul sınıf öğretmeni G.B.'nin, daha önce başka bir öğrencisine hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında açılan dava görülmeye başlandı.

İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları, mağdur öğrenci T.Ş.'nin annesi, Milli Eğitim Bakanlığı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü avukatı katılırken, sanık G.B. ise duruşmaya gelmedi.

T.Ş.'nin annesi sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Oğlumla okulda geçirdiği zaman hakkında konuştuğumuz sırada bana sanığın 'geberesice, bir gidemedin okuldan, sıraya kapan, başını kaldırma' şeklinde sözlerle kendisini aşağıladığını anlattı. Mağdurun tedavi süreci devam etmektedir. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği nedeniyle ilaç kullanmaktadır" dedi.

Tanık N.A. ise oğlu ile mağdur T.Ş.'nin aynı sınıfta olduğunu ifade ederek, "Oğlum bana aynı sınıfta öğrenci olan T.Ş.'ye öğretmenin hakaret ettiğini, sınıfta sakız çiğneyen başka bir öğrencinin ağzına vurduğunu anlatmıştı. Oğlum bana sanığın mağdura 'it' dediğini söyledi. Sanık onlara karşı 'defterinizi dürerim, yalakalık yapmayın' gibi sözler söylüyormuş" diye konuştu.

"KAFASINI MONT ASMAK İÇİN SINIFTA BULUNAN DEMİR EŞYAYA VURMUŞ"

Bir diğer tanık G.S. de kızı ile mağdurun aynı sınıfta olduğunu söyleyerek, sanığın mağdura "geberesice, bir defolup gidemedin sınıftan" şeklinde sözlerle hakarette bulunduğunu duyduğunu ifade etti. Tanık G.S, "Kızımın anlattığına göre sanık yakasından tutup havaya kaldırdığı mağdurun kafasını mont asmak için sınıfta bulunan demir eşyaya vurmuş. Geçtiğimiz cuma günü de sanık kitabını unutan kızımın en önde oturduğu sırasına kitabı atmış. Kitap başına isabet etmiş. Bunun üzerine sınıf değişikliği yaptım" dedi.

Hakim, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müzekkere yazılarak mağdura karşı hakaret eylemi yönünden açılmış bir idari tahkikat olup olmadığının bildirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



"ÇOCUKLARIMIZ ÇOK KORKUYOR"

Mağdur öğrenci T.Ş.'nin annesi duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada sanığın eylemlerinin resmi belgelerle kanıtlı olduğunu belirterek, "Bu öğretmen birden fazla öğrenciye şiddet uygulamış. Ben konuştuğumda inkar etti. Çocuklarımız çok korkuyor. Savcılığa bildirdim. Şu an çocuğum başka sınıfta. Başka bir öğrenci de okul değiştirdi" dedi.

OLAY

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir okulda sınıf öğretmeninin çocuğuna hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle anne T.Ş. şikayetçi oldu. Aynı öğretmenin başka bir öğrencisine de kitap fırlattığı ve yaraladığı gerekçesiyle de öğrencinin ailesi şikayetçi oldu.

IHA