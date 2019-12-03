Urla Belediyesi de EMARÇEB’e katıldı

Türkiye'nin çevre alanında kurulmuş yerel yönetimi olan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB)'nin 2019 yılı 2. Olağan Meclisi, Ayvalık'ta gerçekleşti. Urla Belediyesi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB)'ne katıldı. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, meclis toplantısında yeni katılan belediyelere, "Ailemize hoş geldiniz, geleceğimiz adına birlikte mücadele etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar çalışmalarımızı çevre dostu belediyecilik anlayışıyla devam ettirdik. Aynı düşünceler doğrultusunda bir araya geldiğimiz belediyelerle birlikte mücadelemizi sürdürecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.