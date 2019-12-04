“Bu gökdelen Konak’ın yüreğine saplanacak”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Zorlu Holding’in ilçedeki 60 katlı gökdelen inşaatına isyan etti. “Bu gökdelen kentin kalbine hançer gibi saplanacak” diyen Batur, “Hukuki yönden mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Konak Belediye Meclisi Kasım ayı olağan birinci oturumu Başkan Abdül Batur yönetiminde gerçekleşti. Başkan Batur, Zorlu Holding'in ilçede planları üç kez mahkemeden dönen 250 metre uzunluğunda, 60 katlı gökdelen inşaatı için ruhsat alarak çalışmalara başlamasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Batur, "Konak'ın kalbine hançer gibi saplanan yüksek bina! İçimize hiçbir şekilde sinmiyor. Seçim çalışmalarında söylemiştim, hala da söylüyorum; Kentin merkezinde ilçenin siluetini bozan yapılar. Kentin merkezinde bu tür yapılaşmaya karşı bir anlayış içindeyiz. Bu konuda ilgili hukuk birimlerimizi harekete geçiriyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Gerekli değerlendirme ve çalışmaları yaptıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz. İçimize sinmiyor" dedi.

O ARAZİ TARTIŞILDI

Konak Belediyesi eski Başkanı Sema Pekdaş döneminde tartışmalara neden olan, Halkapınar mahallesi sınırları içinde yer alan araziyle ilgili imar planı değişikliğine ilişkin önerge de mecliste tartışıldı. Arsanın CHP Zonguldak eski Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'a ait Başkent Hastanesi'ne satılmasıyla başlayan gerginlik sonrasında plan değişikliği ertelenmişti. Karar oy çokluğuyla meclisten geçti.

30 MİLYONLUK DEĞER KAYBI

AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, "Eğer böyle bir plan tadilatını belediye hissesi varken yapıyor olsaydık, belediye şu an bu arsayı 30 milyon daha fazlaya satmış olurdu. Buradaki CHP'li meclis üyesi arkadaşlarımın da bu konuyu kendi içlerinde çok tartıştığını biliyorum. Komisyonda biz bunu tartışırken, CHP'li arkadaşlarımız geçmiş dönemde buna oy verdiklerini, ama şu anda bundan doğan zarardan dolayı mutlu olmadıklarını özellikle belirttiler" dedi. Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti: Burada çok net bir şekilde inşaat artışı getiriyoruz, 22 bin metrekareyi 25 bin metrekareye çıkarıyoruz ancak meclis olarak Başkent Hastanesi bu projeyi düşünüyor mu, ne kadar zamanda yapacak, yaratacağı istihdam nedir, bunlar hakkında bilgi sahibi değiliz. Ayrıca tam 30 milyonluk bir değer kaybı yaşıyoruz" dedi. konuştu.