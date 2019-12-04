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'de mahkemelik oldu

İzmir'de burun ameliyatı mahkemelik oldu

04.12.2019, 15:39

'de burnundaki şekil bozukluğunu gidermek için olduğu ameliyat sonucu rahat nefes alamadığını ve burun sağlığını yitirdiğini öne süren kadın hasta, doktor ve hastane aleyhine 200 bin lira tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu.

Konak ilçesinde özel bir şirkette çalışan Arzu Bektaş, yaptığı açıklamada, 2010'da, 27 yaşındayken, burnunun güzel görünmediği düşüncesiyle Bornova'daki özel bir hastaneye başvurduğunu belirtti.

Aynı hafta içinde ameliyat edildiğini dile getiren Bektaş, 6 ay sonra burnunda ödem oluştuğu için bir kez daha operasyon geçirdiğini dile getirdi.

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