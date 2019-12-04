Yanan evin içine maskesiz daldı. Kendi solunum cihazını taktığı kadını alevlerin içinden aldı. Kahraman itfaiyeci Mehmet Çağlar, “Ben kahraman değilim, mesleğim bu” dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında evin içinde kalan Özgehan Gökçay (24), itfaiye eri Mehmet Çağlar tarafından kurtarıldı. Erken müdahale için maskesiz eve giren ve dumandan etkilenen Çağlar, kadını kurtardıktan sonra sokakta bayıldı. Gökçay'ı (24), alevlerin arasına girerek kendi hava solunum cihazını takıp kurtaran 15 yıllık itfaiye eri Mehmet Çağlar, "Ben kahraman değilim. Bizim mesleğimizin gereği bu" dedi.

'İKİ KİŞİ VAR' DENİLDİ

Konak ilçesinde saat 01.00 sıralarında Akarcalı Mahallesi 1095 sokakta bulunan 2 katlı evin zemin katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Bu sırada evde iki kişinin olduğu söylendi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye ekipleri, evin içine girdi.

GÖKÇAY'I FARK ETTİ

İtfaiye eri 2 çocuk babası Mehmet Çağlar (42), içeride Özgehan Gökçay'ın olduğunu fark etti. Bir an bile tereddüt etmeyen Çağlar, Gökçay'ı evde sıkıştığı yerden kurtardı. Özgehan Gökçay'ın baygın olduğunu fark edince de, kendi kullandığı hava solunum cihazını çıkararak, kadına taktı. Ekip arkadaşlarının yardımı ile evden çıkan Gökçay ve Çağlar, ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Mehmet Çağlar, taburcu edildi.



'KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI'

15 yıllık itfaiye eri olan ve o anları, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" diye anlatan Çağlar, arkadaşları tarafından, 'Kahraman' diye anılmaya başlandı. Kahraman olmadığını söyleyen Çağlar, "Ben kahraman değilim. Bizim mesleğimizin gereği bu. Bir başka arkadaşım da olsa, benim yaptığımı tereddütsüz bir şekilde, gözünü kırpmadan yapardı" diye konuştu.