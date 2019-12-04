  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Şifreli telefon düğümü çözecek

Şifreli telefon düğümü çözecek

Şifreli telefon düğümü çözecek
Giriş Tarihi: 4.12.2019

İzmir'de kız arkadaşını kılıç ile öldüren 'ün yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Öldürülen genç kızın telefonunun şifresi için çalışmalar başladı.

İzmir Bornova'da, üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü (21) kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün (26) 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, genç kızın şifresi bilinmeyen cep telefonunun incelenebilmesi için, üretici firmayla iletişime geçilmesine karar verildi. İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'ndeki bir evde, 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Günhan Öztürk ile Zülal Tütüncü, barda eğlendi. İkili daha sonra Öztürk'ün evine gitti. Ancak evde, Öztürk, babasına ait kılıcı genç kızın boynuna ve omzuna sapladı. Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, Öztürk polisi arayıp teslim oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şifreli telefon düğümü çözecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN