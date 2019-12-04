Şifreli telefon düğümü çözecek

İzmir'de kız arkadaşını kılıç ile öldüren Günhan Öztürk'ün yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Öldürülen genç kızın telefonunun şifresi için çalışmalar başladı.

İzmir Bornova'da, üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zülal Tütüncü'yü (21) kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün (26) 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, genç kızın şifresi bilinmeyen cep telefonunun incelenebilmesi için, üretici firmayla iletişime geçilmesine karar verildi. İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'ndeki bir evde, 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Günhan Öztürk ile Zülal Tütüncü, barda eğlendi. İkili daha sonra Öztürk'ün evine gitti. Ancak evde, Öztürk, babasına ait kılıcı genç kızın boynuna ve omzuna sapladı. Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, Öztürk polisi arayıp teslim oldu.