Tire’nin tarihi binası yenilenmeyi bekliyor

Cumhuriyet’in ilk yıllarında uzun süre Askerlik Şubesi binası olarak hizmet veren cumbalı tarihi bina yıkılmaya yüz tuttu. Mahalle sakinleri 'Çok geç olmadan tarihi binanın restorasyon programına alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Askerlik Şubesi binası olarak hizmet veren tarihi cumbalı bina yıkılmaya yüz tuttu. Tire'de, bazı tarihi binalar kurtarılmayı bekliyor. Dumlupınar mahallesi Kaplan Çeşme sokaktaki eski Askerlik Şubesi binası günümüzde bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tuttu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında uzun süre Askerlik Şubesi olarak kullanılan cumbalı binanın kentin önemli yapılarından biri olduğuna dikkat çeken mahalleliler, "Buna benzer Osmanlı'dan günümüze ulaşan birçok tarihi bina bulunuyor. Rum ve Musevilerden kalma tarihi evlerin bir bölümü göz göre göre yıkıldı. Böylesine nadide mimariye sahip binalar kentin belleğini oluşturuyor. Bu binaları korumazsak kültür mirasımızı geleceğe nasıl taşıyacağız? Binanın bir bölümünde zor şartlarda halen ikamet eden aileler var. Çok geç olmadan tarihi binanın restorasyon programına alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

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TOLGA TEKİN