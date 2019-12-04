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’nin tarihi binası yenilenmeyi bekliyor

Tire’nin tarihi binası yenilenmeyi bekliyor
Giriş Tarihi: 4.12.2019

Cumhuriyet’in ilk yıllarında uzun süre binası olarak hizmet veren cumbalı tarihi bina yıkılmaya yüz tuttu. Mahalle sakinleri 'Çok geç olmadan tarihi binanın restorasyon programına alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Askerlik Şubesi binası olarak hizmet veren tarihi cumbalı bina yıkılmaya yüz tuttu. Tire'de, bazı tarihi binalar kurtarılmayı bekliyor. Dumlupınar mahallesi Kaplan Çeşme sokaktaki eski Askerlik Şubesi binası günümüzde bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tuttu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında uzun süre Askerlik Şubesi olarak kullanılan cumbalı binanın kentin önemli yapılarından biri olduğuna dikkat çeken mahalleliler, "Buna benzer Osmanlı'dan günümüze ulaşan birçok tarihi bina bulunuyor. Rum ve Musevilerden kalma tarihi evlerin bir bölümü göz göre göre yıkıldı. Böylesine nadide mimariye sahip binalar kentin belleğini oluşturuyor. Bu binaları korumazsak kültür mirasımızı geleceğe nasıl taşıyacağız? Binanın bir bölümünde zor şartlarda halen ikamet eden aileler var. Çok geç olmadan tarihi binanın restorasyon programına alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

WHATSAPP İHBAR HATTI - 0537 276 35 81

TOLGA TEKİN

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